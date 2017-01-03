上季遭提前解約 許皓程告金酒討欠薪

許皓程（資料照）

〔記者林宗偉、王定傳／台北報導〕金酒上季寫下4勝26敗的隊史最差成績，球季還沒結束就對10名球員發出人事異動書，老將許皓程也因戰力未達需求遭提前解約，但他認為權益受損，經協調未果，已向法院提出訴訟。

SBL元老級球員許皓程，曾待過台啤、台銀、達欣，2013年第11季加入金酒，合約原至去年7月31日結束，但球團認為他戰力未達需求，3月便提前解約，他認為程序不符，盼要回剩下4個月薪水加上年終獎金共84萬元，他先向北市勞動局申請調解未果，改向新北地院提出訴訟，目前轉由金門地院審理。

金酒領隊蔡春生表示：「合約中當初就有一條，不符戰力的話可扣薪水，也可提前解約。」已先降薪警告球員，只是依舊無起色，才會解約，既然要對簿公堂，就由法庭公斷，只是若許敗訴，他也會反告妨害名譽。

據了解，雙方可能是在「戰力不符需求」概念上無共識，球團管理表示，欠薪84萬元是許自己估算，但因許未善盡球員責任義務，已提前解約，無欠薪問題。至於許皓程方面，記者昨多次去電都未接聽。