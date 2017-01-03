梅西十全武功 拚今年達陣

梅西（路透資料照）

〔記者林宗偉／綜合報導〕邁入2017年，29歲足球巨星梅西似乎還沒有極限，巴塞隆納隊替他訂定新年10大可能達成的目標，包括歐冠進球達百顆，為巴薩出賽600場、先發500次、取得400勝，並在今年贏得個人生涯第5座歐冠金盃。

除了上述5個待追逐的紀錄外，梅西目前在西甲19個對手中，僅剩Las Palmas的球門還未攻破，這個月就有機會達標；而他已71次在西甲比賽中先馳得點，同樣有機會超越前皇馬球星桑切斯的76次，成為史上第一。

身經百戰的梅西，除了再破門3次，就能達成對西班牙以外球隊百顆進球的壯舉，他也是巴薩隊史進球王，551場比賽共踢進476球，今年有望挑戰500球大關；值得一提的是，他的死對頭C.羅納度，雖然進球效率較高，因2009年才加盟皇馬，踢完367場比賽後仍以381球遙遙落後。