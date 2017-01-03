不滿坐板凳 朗度大發牛脾氣

公牛公牛後衛朗度。（資料照，今日美國）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕美國邁向2017年第一天，NBA交易風聲四起，公牛後衛朗度不滿遭教練冰在板凳，將跟總教練談論下一步。

朗度身體健康，總教練霍伊柏格卻讓他在跨年夜一役全場坐板凳，他無奈地看著場上隊友輸一屁股；朗度表示，最近會找總教練談談，並語帶諷刺地說：「我會好好照顧自己，在板凳做好前輩本分，多給後輩指導。」

老鷹隊米爾塞普則決定不執行球員選項，打算跳出合約，球隊計畫將米爾塞普、柯佛與塞佛羅夏一起兜售，希望換到大咖球員與選秀權，可望進入換血階段。

蒙提尤納斯低價去鵜鶘

西部方面，林書豪前隊友、火箭隊蒙提尤納斯終於找到新東家，拒絕母隊報價的他，身價從原本火箭4年3500萬美元（約11.2億台幣），改跟鵜鶘簽下1年短約150萬美元（約新台幣4800萬）。