nba123╱老鷹加班啄馬刺 暴龍雙刃宰湖人

拓荒者後衛麥考倫（左）一飛沖天，攻下生涯新高43分。（美聯社）

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羅利拚出本季新高41分強壓湖人、終止2連敗。（美聯社）

馬刺輸球，總教練摸帕克頭安慰他。（美聯社）

腸胃炎初癒的雷納德，讀秒前上籃失手，馬刺在延長賽以112：114不敵老鷹，這也是鷹群自2010年3月後首度拔刺，終止對戰11連敗。老鷹總教練布登侯澤曾在馬刺工作長達19年，其中17年擔任助理教練，如今生涯首度率隊擊敗前東家主帥帕波維奇，令他深感自豪。

米爾塞普貢獻本季新高32分、13籃板，替補後衛小哈達威繳出平生涯紀錄的29分，並列贏球功臣。只不過，米爾塞普最近再度陷入交易疑雲，據傳老鷹球團積極接受各隊報價、準備兜售，因這名當家大前鋒可能今夏跳脫合約，成為自由球員。

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暴龍雙衛齊發，羅利、德羅森聯手砍下72分，以123：114強壓湖人、終止2連敗。其中，羅利拚出本季新高41分，另有9籃板、7助攻，此役他16投12中，包括三分彈7投6中，而第四節獨取20分，徹底撲滅東道主湖人反撲氣焰。

羅利說：「該我跳出來展露侵略性，我知道那是機會，能這樣打第四節很有意思。」贊助31分的德羅森則補充：「其實他可以得更多分的！」

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拓荒者後衛麥考倫一飛沖天，攻下生涯新高43分，率隊於客場以95：89逆轉獵殺灰狼，笑納新年第一勝。當家主控里拉德因左踝傷勢持續缺陣，拓荒者上半場落後12分，麥考倫挺身而出，第三節狂取16分，完成一波32：15反撲，踢館得逞。 （記者梁偉銘）