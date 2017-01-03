深圳女網賽╱張凱貞爆冷 扳倒瑞士強敵

張凱貞（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕找回冷靜的「網球精靈」張凱貞，深圳女網賽再爆冷門！

世界排名130的張凱貞，昨在會內賽首輪火力依舊，7：6（7：4）、6：1扳倒排名56的瑞士勁敵古洛比琪，16強將遭遇淘汰第6種子的捷克黑馬小普莉絲可娃。

24歲的古洛比琪去年曾在瑞士紅土贏得生涯首座WTA女單冠軍，季末林茲室內賽也殺進決戰。手感發燙的張凱貞，面對首度交鋒的古洛比琪毫無懼色，開賽上演「互破大戰」，盤末及時回穩，不但把戰線拉進搶7，更搶下關鍵5分先馳得點。她說，「情緒有些起伏，打得較辛苦，搶7時一度落後，告訴自己要冷靜，一分一分打好，別想太多。」

次盤張凱貞乘勝追擊，接連破發取得4：0領先，直落二獲勝，她表示：「我把節奏放慢，不再強攻，反而打得更順手。」

張凱貞接下來將對上184公分的小普莉絲可娃，她表示，「對手也是重砲型，我得專心打好每一球，才能突破障礙。」去年兩人在大連首次過招，張凱貞拉鋸至決勝盤搶7受挫。