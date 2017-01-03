網壇百大性感美女 齊娃摘后 、雙詹排57

莎拉波娃（取自網路）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2016年職業女網WTA hotties百大性感排行榜出爐，斯洛伐克人妻齊布可娃意外躍居首席，倒是俄國美女莎拉波娃飽受禁賽所苦，退居第5；我國唯一進榜的詹詠然、詹皓晴姊妹則並列57名。

齊布可娃（取自網路）

詹皓晴╱詹詠然。（取自網路）

這項年度網壇美女選手排行是由美國網友決定，主觀重於客觀、偏向娛樂性質，雖不具公信力，但話題十足。161公分的齊布可娃目前世界排名第5，去年底新加坡年終總決賽爆冷封后、一戰成名，不僅鬥志懾人，且從不吝展露魔鬼身材，除了拍過全裸寫真，去年底更登上《FOR MAN》雜誌封面，火辣造型讓各國球迷狂噴鼻血，人氣暴漲，性感榜也從前一年的第10，首度竄升至榜首。

禁藥纏身 莎娃落居第5

曾於2010年榮膺榜首的「丹麥甜心」沃茲妮雅琪，則從第3回升至第2；倒是2012、15年榜首莎拉波娃，因禁藥醜聞纏身，排名下滑。

2013、14年連霸的塞爾維亞名將伊凡諾維琪，出嫁後宣告退休，排名跌至第3；第4則為加拿大漂亮寶貝布莎兒。詹家姊妹也是榜上常客，排名從第60小升至57名。