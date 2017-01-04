棒壇「星」風潮 5大指標合約

王建民的新合約雖未有新發展，但以去年在皇家打滿整季的身手，仍有機會獲得一紙附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約。（資料照，記者羅志朋攝）

每年此時，職棒球星的新合約總受到廣大球迷關注，更是新聞焦點。今年尤其特別，中職去年歷經慘烈打擊年後，投打紀錄不斷翻新，也使得談薪籌碼和攻防都面臨考驗，4隊至今未宣布任一球員調薪結果，更顯詭異。此外，去年在大聯盟復活的不敗王牌王建民儘管帳面成績不差，至今也還沒找到新歸宿。

2017年，本報整理討論度最高、也最具指標意義的5大合約，邀請台灣棒球迷「17（一起」」來追蹤關心和分析未來可能的發展。（記者黃照敦）

拚旅美第18季 建仔返美前「拜拜」

王建民今晚返美自主訓練，繼續等待下一紙新合約；由於這將決定他能否邁向第18個旅美球季，也受到台灣球迷的關心。目前最有可能的走向，是一紙附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約。

「若有球隊就繼續打，沒有球隊就選擇退休。」建仔在去年11月30日返台於桃園機場受訪時，曾拋出這句震撼彈，也是球迷首次聽他公開談論退休。在台灣待了約1個月後，建仔的新東家尚未出爐，他選擇先回美國佛州家中，稍事休息後，就會回到渥佛斯棒球學校繼續訓練，期待新球季再展「魔法」。

在赴美前，建仔昨天也被球迷發現前往台南關廟山西宮拜拜，這是他每年返台的固定行程，誠心祈求新年順利。私下相當親切的建仔，也接受球迷的拍照要求，他堅持在美國打拚的精神，早已成為感動球迷的正面教材。

可望小聯盟約+大聯盟春訓

儘管合約未定，但以建仔去年在皇家幾乎打滿一整季的身手，今年仍有機會獲得一紙附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約，升上大聯盟的年薪可能和去年一樣為100萬美元（約台幣3242萬），另有激勵獎金。

缺後援右投5球隊 建仔選項

建仔去年角色轉換為中繼投手，仍努力調整符合球團需求。「MLB Rumors」昨列出最缺後援右投的5支球隊，包括藍鳥、大都會、巨人、洛磯、響尾蛇，也有機會成為建仔的新東家選項。（記者倪婉君）

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