至少可打到40歲 恰恰盼回台已「約定」

8月將滿39歲的彭政閔，16年來的實力與人氣備受中信球團肯定，預計將獲得5年以上的合約。（資料照，記者林正堃攝）

複數年合約最年長野手

儘管合約備受關注，彭政閔昨晚仍依既定行程赴芝加哥自主訓練，他重申目前以繼續當球員為優先考量，也不評論是否滿意中信兄弟開出的至少5年合約，只說，「如果能在我14日回台時談好，當然是最棒的了！」

今年8月將滿39歲的彭政閔，是兄弟指標球星，領隊楊培宏不但肯定他有「愈老愈值錢」的價值，也表示球團已有信心留人。彭政閔可望收下一紙至少5年合約，其中球員約至少2年，平均月薪有機會破80萬，也意味他至少可打到40歲，是中職簽下複數年合約的最年長野手。

昨首度赴美自主訓練

彭政閔將合約交給縱華經紀公司處理，決定首次赴美自主訓練。儘管訓練時間才6天，但他說，「去瞭解一下訓練方式，包括如何加強力量的釋放，以及增加肌力的方法，再把菜單帶回台灣做。」

對於合約，彭政閔只說，「我還是希望以當球員為優先考量，現在球團的想法也是如此，其他關於合約長度及薪水，就交給經紀公司。」兄弟預訂18日開訓，彭政閔也期待能在之前談妥。

彭政閔在兄弟16年，年年維持逾3成打擊率，他今年可望達成千得分和千打點（現都為967），自己也期待能完成200轟（現為182轟）和2千安（現為1764安）。兄弟肯定這位蟬連12年中職人氣王的價值，楊培宏就說，他值得一份好合約。

（記者倪婉君）