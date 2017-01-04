「薪一哥」招牌 神全叩關百萬月薪

林益全若屬意簽下複數年合約，將視同放棄自由球員資格，但有機會向百萬月薪叩關。（資料照，記者黃志源攝）

「神全」林益全去年是義大犀牛的「薪一哥」，在富邦接手後，會開給這位指標球員多少月薪，外界都在關注。林益全方面針對新約只談過1次，以複數年合約為目標，也要向月薪百萬叩關。

去年月薪65萬 最高薪野手

31歲的林益全去年月薪65萬，是中職最高薪野手，但今年兄弟林智勝衝上120萬，「神全」只能期盼儘量縮小差距。儘管林益全今年季後符合行使自由球員資格，但他的經紀人鄭又嘉表示，目前以複數年合約為目標，暫時不考慮自由球員的事情。

「目前只和富邦談過一次，還未談到月薪數字，但球團的想法也是朝複數年合約去走。」鄭又嘉說。只是若球團開出的數字不如預期，經紀公司就會考慮其他方向，盡全力幫林益全爭取好合約。

若簽複數年約 意味放棄「自由」

若林益全選擇簽下個人第2紙複數年合約，代表將放棄行使自由球員資格，球團也必須開出更好條件，合理評估可能朝第1年上看80萬元月薪，第3年衝上百萬的方向。林益全去年安打146支排名全聯盟第4、打擊率3成50排名第5，81分打點也在前十傑，更拿下一壘手金手套及最佳十人獎。

（記者倪婉君）