全壘打霸主 高國輝想再當「複」翁

高國輝全壘打王3連霸是談薪籌碼，但打擊率偏低是談薪較弱的一環。（資料照，記者林正堃攝）

去年首度躋身「50萬俱樂部」後，高國輝完成中職首次全壘打王3連霸，並改寫陳金鋒保持的中職最快百轟紀錄，今年朝複數年大合約前進，就看富邦會給這位空前的全壘打霸主何種身價。

今年續拚40轟、4連霸

高國輝2013年與義大簽3年合約，月薪原是20萬、22萬及25萬元，附帶每年200萬元激勵獎金，但2013年上半季封王後，月薪加到30萬元，2014年以半季18轟首度稱霸全壘打榜後，3年約最後一年月薪也加至35萬；只是去年重談合約並不順利，最後敲定1年約、月薪55萬。

在義大時期，高國輝人氣就很旺，他和林哲瑄的週邊商品銷售量最佳，全壘打秀也是一大看點，2015年締造單季39轟「國輝障礙」，今年也要續拚40轟、全壘打王4連霸。

富邦接手後，高國輝能否拿到滿意的第2張複數年約，備受矚目，目前經紀公司和富邦只正式議約1次，約好本週再談。高國輝月薪破60萬應不成問題，球團也不排除和他談激勵獎金，但去年打擊率僅2成86，恐是他談薪較弱的一環。（記者郭羿婕）