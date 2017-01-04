籃球飛人上身 巴特勒轟52分

巴特勒昨天轟下52分，為本季第8人。（法新社）

主場破50分

公牛上一位是喬丹

〔記者卓佳萍／綜合報導〕公牛隊後繼有人，巴特勒（見圖，法新社）昨天轟下52分，率隊終場以118：111踩傷黃蜂，巴特勒生涯兩度問鼎50分，昨天成為公牛隊史繼1997年「籃球之神」喬丹後，第一位在主場突破50分的球員。

公牛隊魏德因傷缺賽，後衛朗度再度遭下放板凳，巴特勒一肩扛起贏球責任，瘋狂砍下52分，成為聯盟本季第8位50分俱樂部成員，追平單季最多紀錄，本季得分最高的是K.湯普森60分，近一週則有3人得分達50分。

巴特勒表示，他上場就是打球，「我也不知道自己拿了幾分，只是手風很順，籃框感覺很大，直到卡特威廉斯跟我說，『欸，你50分了』，我才意識到。」

公牛主場響起「MVP」呼聲，巴特勒不僅得分驚人，另有12籃板、6助攻，他不居功表示，自己只是盡力在製造空檔幫助隊友得分。

公牛隊教練霍伊柏格表示，說巴特勒有不可思議演出一點都不誇張，他打得很積極，解讀對方防守，一一成功突破。