天天復健等歸隊 豪版《今天暫時停止》

電影《今天暫時停止》（取自IMDB網站）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕籃網隊林書豪連3場缺賽，昨天打破沉默，近期受傷後首度接受訪問，他用電影《今天暫時停止》形容復健過程，每天都過得一樣，他表示，傷勢比之前輕，但還不知道何時能歸隊。

林書豪昨表示，復健過程像電影《今天暫時停止》般，每天都一樣，盼能儘早復出。（取自籃網推特）

籃網輸爵士 續當東部爐主

林書豪昨天坐在板凳幫隊友加油，籃網末節進攻卡卡，終場以89：101不敵爵士，戰績持續於東部墊底，落後七六人0.5場勝差。

「很難預測我何時能回到場上」，林書豪表示，大腿拉傷部位與上次不同側，目前復健過程一切順利，很慶幸不是弄到舊傷，不然可能更慢，上次他休養約40天。

林書豪從去年底對前東家黃蜂一役受傷，一週過去，他表示，目前已可以開始投籃，算是不錯的消息，「我也告訴自己要慢慢調適心情，雖然每天過得像電影《今天暫時停止》，每天不斷循環，心還是要靜下來，專心復健。」