王鴻程尬火球 盼提早打職棒

王鴻程（記者王藝菘攝）

〔記者吳清正／台北報導〕森榮鴻加盟崇越隼鷹後，將和同樣擁有150公里球速的王鴻程競爭終結者工作，王鴻程歡迎森榮鴻帶來的良性競爭，期待自己能加速成長，提前挑戰職棒。

王鴻程表示，非常高興與森榮鴻這麼好的投手成為隊友，對球隊和投手群都會有很大幫助，森榮鴻有很多國際賽經驗，雖然自己是學長，但希望能和他相互切磋。

身高192公分的王鴻程，國中畢業後前往日本就讀福岡一高和日本經濟大學，2015年在日本獨立聯盟石川百萬之星隊出賽38場，投37局被擊出29支安打，投出28次三振、23次四死球，防禦率3.41。

去年5月，王鴻程與崇越簽下3年合約，因於剛結束的成棒冬巡賽飆出150公里球速，而受到矚目。王鴻程表示，和崇越簽3年合約是希望利用這段時間好好磨練，合約中有註明，如果加盟職棒可提前解約，因此，只要春季聯賽表現能達到自己的要求，就有可能參加今年的中職選秀。

王鴻程表示，控球和變化球還要加強，此外，穩定性也必須提升，希望能在春季聯賽改進這些缺失。