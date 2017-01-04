獅爭取增菘瑋 本週有答案

增菘瑋 （資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕統一獅隊日前對戰力外測試中投出143公里球速的前中信兄弟投手增菘瑋提出合約，領隊蘇泰安表示，增菘瑋的經紀公司本週就會答覆，希望週五之前會有好消息。

獅隊老將潘武雄去年球季後取得自由球員資格，他選擇不投入自由球員市場，蘇泰安表示，潘武雄的新合約持續溝通當中，但可能等其他球員的調薪結束後，才會定案。蘇泰安也說，已與一半以上的球員談妥調薪，希望在1月8日開訓前全部敲定，屆時再統一公布。

此外，去年球季後，獅隊教練團大幅異動，今年春訓將會有所改變，蘇泰安表示，將會偏美式風格，雖然1月10日開始練球後，將連續16天不休假，但會讓球員自主訓練，要加強哪部分可以自己決定，覺得該休息就休息；蘇泰安說，這幾天，代總教練黃甘霖已陸續通知球員今年的定位，以及設定的訓練菜單。