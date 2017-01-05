23歲「大王」月領50萬比總統多！

桃猿宣布以5年保證3000萬元大約，簽下年資不到2年23歲的王柏融，本季月薪50萬元。（資料照，記者陳志曲攝）

5年保證3000萬「王」牌大約

〔記者羅志朋／台北報導〕剛邁入2017年，「大王」王柏融就收下超級新年大禮！昨Lamigo桃猿宣布以5年保證3000萬元大約，簽下年資不到2年的王柏融，本季月薪50萬元，與林泓育並列陣中「薪一哥」，成為中職史上最快拿到月薪50萬元的本土球員，比總統蔡英文月薪46萬元還高，23歲的王柏融說：「感謝球團肯定，會用表現證明自己的價值。」

月薪漲幅400% 史上調幅最大

去年王柏融月薪僅10萬元，繳出打擊率0.414和200安的頂級成績單，雙雙寫下中職紀錄新頁，2017~19年的月薪都是50萬元，較去年成長400%，若前3年出賽數和打擊成績達到球團規定門檻，後2年的月薪依序為55萬元、60萬元，最高總值達3180萬元，不過，猿隊並未透露相關門檻數據。

和林泓育並列桃猿薪一哥

Lamigo桃猿領隊劉玠廷表示，和王柏融簽下5年約，以現在來看當然相當高，過去也沒這樣的案例，但若把時間拉長來看，對球團來說是一份滿意的合約。

依據中職聯盟規章，各隊球員想要旅外，在一軍須待滿3年，王柏融最快明年球季結束就可以取得旅外資格，劉玠廷說，如果符合聯盟規章，球團和球員有意願，加上球團也有期待，3項要件都符合，若國外球團有興趣，大家可以來談談看，Lamigo球團採開放態度。

破3000萬大約 中職第6人

過去中職出現6張合計年薪逾3000萬元的合約，其中陳金鋒包辦2次，分別是2006~08年的3000萬元、2009~11年的3003萬元，彭政閔、周思齊、郭泓志、林智勝各1次，林智勝2016~18年合計年薪3600萬元，為中職史上最大約，王柏融則是第6人、第7張超過3000萬元的複數年約。

值得一提的是，林智勝在La new熊和Lamigo桃猿發展12年，月薪最高43萬元，直到去年轉戰中信兄弟，月薪才衝到60萬元；周思齊、彭政閔分別在中職打滾第11、10年，月薪才突破50萬元大關，林泓育入行第8年，今年終於達到50萬元月薪，王柏融在一軍年資未滿2年，本季已晉升50萬元俱樂部。