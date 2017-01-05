周董看「大王」合約「他值得更多」！

周思齊認為，王柏融身手「台灣百年來沒幾個」，他值得更高的薪資。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕看到「大王」王柏融拿到5年保證領到3000萬元的大約，同為強力左打的「周董」周思齊說：「我覺得薪水有點少，如果未來幾年柏融打得好，他值得領更多。」

入行第11年 月薪才達50萬

2005年周思齊進中職加盟誠泰，打職棒第10年收到人生第1張複數年合約，成為繼陳金鋒、彭政閔、郭泓志之後，中職史上第4位簽下合計年薪超過3000萬元的合約，入行第11年月薪首度達50萬元，他已33歲；相較之下，王柏融年僅23歲就簽大約，晉升50萬元俱樂部。

周思齊表示，時空背景不同，過去職棒環境較差，這幾年好很多，且要把通貨膨脹算進來，所以2人無法相比，「王柏融是猿隊看板人物，第1年拿50萬元月薪看起來很多，但未來幾年打得好，他應該可領更高薪。」

「大王身手 百年沒幾個」

同為左打外野手，周思齊認為，王柏融身手「台灣百年來沒幾個」，看他打球真的很享受，如果一直在中職打拚，未來月薪破百萬、甚至打破林智勝120萬元都是可以預期的，也許50萬元在中職好像很多，但在韓職月薪超過50萬台幣的大有人在，眼光要放長遠。

周思齊表示，幾年前大家都認為統一薪水高，選秀很多球員都想去統一，後來中信和義大進來，局勢有了改變，現在猿隊願意給表現好的球員高薪，代表各隊場內、場外都在競爭，對職棒發展是好事。