「大王」漲薪400%不夠看 日職有1036%

王柏融年薪漲幅高達400%，創下中職史上調幅最高紀錄，但日職前樂天右投福盛和男所保持的1036%調幅更驚人。（取自網路）

〔記者羅志朋／綜合報導〕Lamigo桃猿「大王」王柏融收下5年大約，年薪從去年120萬元上衝至今年600萬元，漲幅高達400%，創下中職史上薪水調幅最高紀錄，看似可觀，不過，日職紀錄更驚人，由前樂天右投福盛和男所保持的1036%調幅。

1994年效力歐力士的鈴木一朗，當時他年僅21歲，升上一軍第3年，單季打擊率0.385、敲出210支安打，成為日職史上首位單季擊出200安的球員，一舉拿下洋聯年度MVP、打擊王、安打王，年薪從800萬日圓（約221萬台幣），1995年調升至8000萬日圓（約2210萬台幣），調幅高達900%。

福盛和男超越鈴木一朗

一朗「調薪王」頭銜，10幾年來始終無人能撼動，直到福盛和男的出現才一舉超越。

2008年福盛和男赴美加盟遊騎兵，隔年季中遭解約，重返老東家樂天，結果他只投半季便繳出7勝1敗10救援成功、防禦率2.18的佳績，年薪從440萬日圓（約121萬台幣），2010年大幅上調至5000萬日圓（約1379萬台幣），調幅高達1036%，至今仍是日職紀錄；無奈福盛和男因右肩受傷開刀，2010年只投2場就宣告引退。

至於韓職最高調薪幅度紀錄，則是左投柳賢振保持的400%。2006年柳賢振加盟韓華鷹，新人球季戰績18勝6敗、防禦率2.23，飆出204K，拿下該年韓職年度MVP、新人王、勝投王、防禦率王和三振王，原本年薪2000萬韓元（約70萬台幣），2007年調升至1億韓元（約351萬台幣），漲幅400%。柳賢振現加盟道奇隊。