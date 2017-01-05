「大王」綽號怎麼來? U21奪冠建功猿封「最強王」

2014年U21世界盃台灣奪冠，王柏融功勞不小。隔年王柏融投身中職，猿隊在加盟記者會上，就幫這位球隊未來之星取了「柏融大王」的封號。（資料照，記者林正堃攝）

2014年首屆U21世界盃奪冠，中心打者王柏融隔年投身中職選秀，被Lamigo桃猿隊首輪第4順位選中，猿隊在加盟記者會上，就幫這位球隊未來之星取了「柏融大王」的封號，應援口號則是：「最強王！金牌王！最強金牌柏融大王！」

猿隊為王柏融取的封號，結合了他進入球隊前金牌的成就，他也果真成為球隊看板球星，搭配輕快的《夢花火》應援曲，不僅球迷之間耳熟能詳，近幾年少棒比賽，還有不少小球員加油口號就是用王柏融的加油歌，成為小球員仿效的對象之一。

（記者林宥辰）