土投苦勞被看見！王溢正1524萬約當「複」翁

桃猿土投王溢正獲1524萬的3年複數約，今年月薪調增10萬元。 （資料照，記者王藝菘攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職近2年打者當道，但從Lamigo桃猿隊開給王溢正、陳禹勳2位投手的新約，不難看出球隊也重視投手戰力。王溢正去年球季負擔了本土投手第2多的134局，陳禹勳後援出賽65場則是聯盟最多，2位勞苦功高的投手都獲球團加薪。

猿隊最倚重的後援投手陳禹勳，獲得球團加薪13萬元，新球季月薪為34萬元。 （資料照，記者陳志曲攝）

王溢正今年出賽26場，戰績7勝7敗、防禦率是自日職返台以來最高的6.85，但負擔的局數全隊僅次於洋投羅曼，實質上仍是球隊倚重的先發投手，今年獲球團提出3年複數年合約，今年月薪調增10萬元為38萬元、明年及後年的月薪則分別為42萬元、47萬元，3年總值共1524萬元。

王溢正現和陳偉殷等人在師大持續自主訓練，所屬的經紀公司寶悍經紀人陳德倫說，和球隊溝通很順利，這幾年打者群表現較突出，王溢正則是猿隊最能吃局數的本土投手，也是各隊較缺乏的本土先發，很感謝球團展現誠意，肯定球員的表現。

陳禹勳加薪13萬元

猿隊後援主力陳禹勳，在打者火力四射的戰場中，逆勢繳出3.41超水準防禦率，且中繼、救援2項數據都達聯盟第2多，是球隊最倚重的後援投手，今年球季獲得球團加薪13萬元，新球季月薪為34萬元。王躍霖也從15萬元調至19萬元。

其他球員「薪」情方面，新秀打者朱育賢繳出不錯成績，獲得加薪8.5萬元，今年月薪為15萬元，調幅超過130%；陽耀勳加薪6萬元，新球季月薪18.5萬元；郭嚴文、余德龍月薪維持平盤，郭為32萬元、余為23萬元；藍寅倫則因整季受傷，月薪從17萬元減為14萬元。