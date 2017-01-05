MVP之爭 大帝傲視魏少哈登

根據數據統計，「大帝」詹姆斯仍是本季MVP最熱門的人選。（資料照，法新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕NBA昨揭曉12月最佳球員獎落誰家，東部由巫師沃爾獲得，西部則是火箭哈登榮膺，開季至今不少人認為，哈登以及11月西部最佳球員的雷霆魏斯布魯克，最有機會角逐年度MVP，但包括場上正負分值、防守效率值等數據顯示，騎士「大帝」詹姆斯依舊最能幫助球隊。

火箭哈登（左）榮獲12月西部最佳球員。（資料照，美聯社）

雷霆魏斯布魯克本季已繳出16次大三元。（資料照，法新社）

場上正負分值 樂勝其他兩人

開季至今，聯盟已有8名球員單場得分達50分大關，人數追平1989-90年球季的歷史紀錄，其中魏斯布魯克、哈登都名列紅榜，2人也是本季製造「大三元」成績單的箇中翹楚，分別以16次、9次佔據前兩名。

被視為當今聯盟第一人的詹姆斯，本季僅3度打出「大三元」，但至今場上正負分值高達307分，遠優於哈登的270分、魏少的184分，而他的投籃命中率50.8%、三分球命中率37.3％，也都在3人中最高。

詹姆斯在防守端同樣引領群雄，當對手遇上有詹姆斯在陣的騎士隊時，平均命中率會較平常降低2.6％，然而哈登卻讓敵人命中率提高1.7％，魏斯布魯克率領雷霆時更慘，平均讓對手增加5.5％命中率。

詹姆斯壓陣 騎士勝率7成5

數據顯示，詹姆斯自2014年鳳還巢騎士後，在他缺陣期間，球隊4勝18敗、勝率僅18.2％，有他上場則打出132勝43敗、勝率高達75％，塞爾提克總教練史帝文斯便表示，詹姆斯最可怕的地方，就是場上5個位置都能勝任。

球場外，詹皇更是德高望重，鵜鶘後衛哈勒戴昨透露，前日對陣騎士時，詹姆斯賽前特地來休息室鼓勵自己得走出妻子罹患腦瘤的低潮，受寵若驚的他說：「像詹姆斯如此有分量、有影響力的人也能替我的家人加油，這種感覺真的很棒。」