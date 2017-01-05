東西老二對決 馬刺護家8連勝

〔記者林宗偉／綜合報導〕東、西部戰績分別高居第二的暴龍、馬刺昨捉對廝殺，馬刺在自家地盤勢如破竹，加上主將雷納德歸隊就貢獻全隊最高的25分，終場以110：82守住主場8連勝，一甩前役2分惜敗給老鷹的陰霾。

馬刺雷納德（右）昨貢獻全隊最高25分，助隊拿下主場8連勝。（今日美國）

雷納德因胃部不適缺席兩戰，昨披掛上陣有如猛虎出柙，除了得分全隊最高，還外加4籃板、3阻攻、2抄截，場上正負分值高達正38分，他與大前鋒艾德瑞吉攜手豪取48分，成為轟垮對手的最大功臣。

暴龍後衛羅利前役砍下41分，此役三分球7投0中，難堪地以本季新低6分作收，但球隊助攻數僅8次，遠低於馬刺的32次，才是輸球主因，教頭凱西摸摸鼻子稱讚對手說：「這就是一支冠軍隊伍該打出的表現，那種在場上該有的心態和不顧一切的渴望，我們從一開始就沒有。」

值得一提的是，昨場邊出現兩名不遠萬里而來的台灣球迷，他們不僅幸運地拿著加油海報與偶像吉諾比利合影，馬刺還上傳這張照片到官方推特，讓台灣意外獲得一次國際曝光。

有台灣球迷不遠萬里赴美看NBA，與偶像吉諾比利（中）的合照被放上馬刺官方推特。（取自馬刺推特）