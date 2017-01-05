0.2秒 絕殺盧比歐的英雄夢

七六人卡文頓（上）最後0.2秒，以這記完美的空中絕殺補籃帶走勝利。（美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕灰狼控衛帥哥盧比歐昨差一點就能當英雄，他在對七六人的比賽中，於哨響前1.6秒投進追平三分彈，不過最後0.2秒七六人旋即由前鋒卡文頓回敬完美的空中絕殺補籃，以93：91在主場守住勝利。

迎來本季難得的第3度二連勝，拿下全隊最高25分外加8籃板的恩比德感嘆說：「我們為此努力了好久了。」事實上，成為七六人此役致勝英雄的卡文頓，上一場對爵士隊更是11投皆墨，昨絕殺前還曾在三分線丟出「大麵包」，飽受地主球迷噓聲，但他堅定表示，「我才不會因為別人跟我說什麼，而有所屈服。」

灰狼此役落後最多達26分，關鍵時刻雖然靠盧比歐的追平三分彈出現逆轉曙光，可惜功敗垂成，總教練希波鐸說：「我們希望讓球遠離籃框，只是沒有做到。」但他強調，子弟兵整場比賽都打得掙扎，卡文頓的最後一擊，不過是壓垮駱駝的最後一根稻草。