WSBL》台元三雌56分 國泰吃癟

蔡佩真（左）昨貢獻12分、9籃板，助台元擊敗國泰。（記者王藝菘攝）

台元教頭周泓諭：好的開始

〔記者林岳甫／新北報導〕第12季WSBL昨進行第二天賽事就爆出冷門，台元「三雌」蔡佩真、劉希曄、吳盈潔合得56分，率隊克服最多11分落後，以65：61扳倒稱霸國內女籃多年的國泰。

台元總教練周泓諭執掌兵符6年，首度率隊於第一循環打敗國泰，他表示，「證明我們在關鍵時刻的命中率與處理球都做得很好，這是一個好的開始，希望能繼續保持下去。」

生涯2000分 蔡佩真上季就完成

32歲的蔡佩真是「三雌」中最資深的球員，此役貢獻12分與9籃板，她從練球到場上皆稱職扮演學姊角色，是周泓諭眼中的精神領袖，她打趣表示：「我是球隊最資深的球員，此時不跳出來還要等到什麼時候。」

事實上，首季即效力台元的蔡佩真已於上季尾聲完成生涯2000分里程碑，成為繼國泰劉君儀後的聯盟第2人，結果自己卻渾然不知已達標，並笑說：「應該只是我打比較久的關係吧！」

25歲劉希曄狂飆25分，24歲吳盈潔挹注19分，兩人在第4節聯手貢獻17分，是逆轉戰局的兩大功臣，她們並不貪功，一致強調是大家各司其職，靠著團隊出色發揮才能擊敗強敵。

台元劉希瞱帶球上籃，他昨攻下25分。（記者王藝菘攝）

台元吳盈潔（左）昨繳出19分。（記者王藝菘攝）