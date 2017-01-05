WSBL》棄籃4年 台電曹雅欣求教投籃

曹雅欣（左三）暌違4年重回球場，坦承沒想過會再回來。（記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕台電昨以60：66不敵電信，苦吞2連敗，並成為本季唯一無法開胡的球隊；而4年沒打球的新援曹雅欣則上場6分30秒，貢獻2分、1抄截。

擁有183公分絕佳身材的曹雅欣，過去曾短暫為國泰女籃效力兩季，但自文化大學畢業後，就毅然離開籃壇，4年來摸到籃球的次數更不超過10次。

原來，26歲的曹雅欣近年與家人在板橋開餐廳，期間更從未想過要回到籃球場上，她說：「離開後，我真的就與籃球脫節，從來沒有想過會再回來。」

由於曹雅欣年輕且有高度，台電主帥錢薇娟便邀其加盟，她於去年8月投入訓練，起初連上籃、投籃都顯得生疏，還打電話給以前的教練求救，直呼「能不能再教我投籃」，如今總算慢慢適應了，未來可望能用高度鞏固球隊禁區。