不是好日子 台將連「網」3敗

盧彥勳抱病上陣敗給俄羅斯新秀梅維迪夫，無緣8強。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕英雄就怕病來磨，盧彥勳、張凱貞都因身體微恙，昨日分別在清奈、深圳的單打16強受挫；至於詹詠然／詹皓晴仍待調整臨場狀況，奧克蘭女雙首輪被爆冷出局。

盧一哥染流感 張凱貞腸胃炎

印度清奈男網賽，我國第8種子盧彥勳抱病贏得開季單打首勝後，飽受流感咳嗽所苦的「寶島一哥」隔日陷入苦戰，次輪4：6、3：6不敵俄羅斯新秀梅維迪夫，抱憾無緣8強。高大年輕的梅維迪夫，去年法國聖雷米高舉生涯首座ATP挑戰賽單打冠軍，並於年終首闖全球百大，台俄老少首度對決，33歲的盧彥勳身體不適，面對年僅20歲、身高198公分的重砲勁敵，拚來更加辛苦。

開賽盧彥勳逼出2個破發點，卻都未能拿下，盤末還被破了1個發球局，首盤拱手讓人。次盤「互破大戰」中，台灣老將雙破還以顏色，卻也丟了4個發球局，總計拉鋸1小時25分鐘，直落2吞敗。

深圳女網賽，張凱貞腸胃炎未癒，咬牙苦戰數日氣力用盡，只撐47分鐘，1：6、2：6敗給捷克黑馬小普莉絲可娃，寶島「網球精靈」終止會外賽起3連勝。紐西蘭奧克蘭女網賽，第2種子詹家姊妹開季雙打出擊，歷經「超級搶10」逆轉不成，終以5：7、6：3、5：10不敵比利時菲莉普金絲／拉脫維亞奧絲塔萍珂，未能開出紅盤。

詹家姊妹新賽季首戰未能開出紅盤，爆冷出局。（資料照，記者林正堃攝）