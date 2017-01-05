禁區猛獸布拉 12月單月最佳球員

布拉獲選去年12月單月最佳球員。（資料照）

〔記者廖聿偉／台北報導〕226公分的「印度姚明」布拉，本季加盟SBL，成為各隊最頭痛的禁區猛獸，去年12月繳出場均20.9分、15.3籃板和3.1阻攻，助球隊單月拿下8勝3敗，穩坐龍頭寶座，布拉也獲選去年12月份單月最佳球員。

25歲的布拉曾於2015年效力於NBA國王隊，今年展開海外生活的第一個球季，獲得首座月MVP，他開心的表示，「獲獎其實很意外，在場上我專注於得分、搶籃板和蓋火鍋，得到MVP對我是一種肯定，同時也代表球隊戰績不錯。」

來台半年

找不到理髮店幫他刮鬍子

從季前訓練至今，布拉已來台近半年，儘管有語言隔閡，但他仍相當適應台灣的生活，他認為台灣人很友善、飲食上有很多美式餐廳，隊友也會一起打電動，讓他生活很自在，唯獨找不到理髮店幫他刮鬍子，讓布拉相當困擾。

達欣本週將碰上倒數兩名的台銀和金酒，勢必要全力扳回顏面，前次碰上台銀，達欣首節僅得2分，追平史上最難堪的紀錄；上週遭遇墊底的金酒，對手洋將菲爾普斯大爆發，拿下生涯首次大三元，達欣慘敗19分。

上週主控「小四」蘇翊傑因足底筋膜炎高掛免戰牌，歸期仍未定，所幸兩位開朝元老林冠綸和張智峰挺身而出，助達欣收下二連勝，主帥邱大宗盼望年輕球員能找回拚勁、努力防守，不能只靠老將苦撐。