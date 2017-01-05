邱大宗:布拉是我見過最聰明的洋將

〔記者廖聿偉／台北報導〕達欣洋將布拉身高226公分，是現今職業籃球賽最高的球員，搭配161公斤的壯碩體型，在禁區如同一道巨牆 ，本季多次灌籃，將籃框灌歪，導致比賽暫停，在主帥邱大宗心中，布拉不僅魁梧，身手也相當靈活，他更形容說，「布拉是我執教生涯遇過最聰明的洋將。」

布拉出生於加拿大，是印度裔的加拿大人，父親身高195公分、母親180公分，弟弟則有210公分，是標準的「巨人家族」，布拉從小受美式籃球文化薰陶，讓他有出色的身體對抗性和靈活的腳步，邱總表示，「布拉可以做出很多長人無法做到的動作，即使被包夾，也能冷靜地傳球，替外圍隊友製造機會，我給他很高的評價。」

由於體型龐大，體力負荷成為布拉亟欲突破的課題，邱大宗直言，以布拉的實力，明年很難看到他留在台灣，但體力不能是罩門和藉口，另外，布拉打球太溫和，缺乏霸氣，能否改進這些缺點，則是未來能否重返NBA的關鍵。

被稱為「禁區凶器」的布拉，其實備有秘密武器，球隊練習時，他的三分球命中率超過五成，布拉笑說，「如果比賽有最後一擊的機會，我可能會拿出來用。」邱大宗也說，「我們的確有考慮出奇招，有機會可以讓他試試看。」