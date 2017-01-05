璞園我的制服時代 週六戰富邦

麥班達透露，球員穿上制服後玩得很開心。（資料照）

〔記者廖聿偉／台北報導〕SBL本週五將移師桃園中原大學體育館點燃戰火，本季桃園市政府和璞園簽約冠名，改為「桃園璞園建築籃球隊」，球團也順勢推出主題日「我的制服時代」，七日（週六）璞園、富邦之戰，穿制服進場即可拿到海報、球員卡，陣中明星球員也將穿上學生制服和粉絲同樂，並舉辦賽後簽名會，球團表示，現場近千張門票已銷售一空，當天確定滿場。

麥班達:球員穿制服

玩得很開心

「我的制服時代」是本季第三個主題日，球團特別安排球員拍宣傳影片，三名從小在美國就學的「新台灣人」戴維斯、「型男射手」簡浩、陳堅恩，穿上制服直呼好新鮮，主帥麥班達透露，球員穿上制服後玩得很開心，因為美國不是每間學校都有制服。

確定有滿場的球迷力挺，麥班達認為對球隊士氣是很大的鼓舞，他也力挺SBL走向主客場制，這樣才能製造更多的話題，也能提升比賽的精采度。璞園為營造主場氣氛，特別請職棒桃猿啦啦隊Lamigirls到場助陣，希望複製「全猿主場」的氣勢，將猿風加油方式帶到籃球場上。

本週璞園將進行艱困的三連戰，首戰碰上本季剋星台銀，接下來將遭遇A段班強隊富邦勇士和裕隆。璞園本季場均失誤達17.5次，高居聯盟之最，麥總坦言，球隊兩大主控彭俊諺和陳堅恩相繼受傷，菜鳥吳家駿雖表現稱職，但碰上老經驗的國家級控衛仍位居下風，失誤只能當做是繳學費。

璞園上季碰上台銀拿下跨季24連勝，但本季兩次對戰卻吞下2連敗，目前兩隊分居五、六名，麥班達認為，其他球隊都在進步，SBL各隊的實力差距縮小是好事；台銀的防守很出色，加上李維哲和劉韋辰輪流當英雄，兩戰都輸得很可惜。