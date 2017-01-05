郭總親自懇談 陳鴻文同意出征

經和台灣隊總教練郭泰源面對面懇談，中信兄弟終結者陳鴻文已同意參加經典賽。（資料照）

昨晚報到 今加入集訓

〔記者吳清正／台中報導〕原婉拒參加經典賽的中信兄弟終結者陳鴻文，經和台灣隊總教練郭泰源面對面懇談，已同意參賽，昨晚向台灣隊報到，今加入集訓。

陳鴻文在去年中職總冠軍賽表現不佳，出賽3場投2.2局被擊出6支安打失3分、2分責失，防禦率6.75，雖然拿下1場救援成功，但也有1場救援失敗並承擔1場敗投，被列入台灣隊大名單後，就以狀況不好而決定退出，但台灣隊一直沒有放棄要說服陳鴻文加入。

郭泰源表示，台灣隊投手徵召比野手更不順利，投手戰力是個大問題，因此一直希望陳鴻文能夠參賽，之前首席教練吳復連就打過好幾次電話給陳鴻文，前天台灣隊收假，陳鴻文來探中信隊友林智勝的班，他把握機會和陳鴻文面對面溝通，很高興終於讓陳鴻文回心轉意。

郭泰源表示，陳鴻文是有實力也有大型國際賽經驗的投手，而且身上沒有任何傷勢，感覺他之前是因為心理因素而不想參加經典賽，希望他在台灣隊能夠放開心情好好訓練，成為球隊倚重的戰力，投出好成績並找回信心。