打經典賽未鬆口 建仔：再跟郭總討論

旅美棒球好手王建民昨天晚間搭機返美。（記者姚介修攝）

〔記者郭羿婕／桃園機場報導〕去年初王建民剛啟程赴美，隔天馬上傳出他加盟皇家的喜訊；今年續戰大聯盟機會高，經紀公司正在接洽新東家，建仔昨晚也返美自主訓練，未來無論美聯或國聯球隊、定位是先發或後援，他有機會都願意嘗試。

昨晚返美 拚續戰大聯盟

王建民回台待了1個月左右，昨偕妻兒搭機返美，吸引上百名球迷送機，建仔走到哪就被包圍到哪，他感謝球迷一路支持，接下來先返美讓兒子上學，自己也會繼續訓練備戰。

對於期望新球隊是國聯或美聯，他表示：「現在都沒關係吧，美聯、國聯都一樣，未來是先發或中繼，也要看球隊需要再調整。」

建仔今年可望再以附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約，力拚大聯盟生涯第10個球季。自前年底開始，建仔連兩年季後前往渥爾佛斯棒球農場佛州分校訓練，這次也帶課程返國，跟「同校」的鄭錡鴻一起訓練，還加入也在等待下一步的郭泓志。

建仔返美後，將再回佛州分校上課。他說，這兩年都去棒球學校調整，看自己缺乏哪些東西，從中加強，回台期間也讓郭泓志嘗試課程，感覺不錯，兩人互相打氣、一起加油。

至於今年3月經典賽，王建民再戰機會不高，台灣隊總教練郭泰源也已有心理準備。不過建仔昨仍未鬆口，僅說有跟郭總聯絡，「還沒做最後打算，先回去看訓練方式，再跟郭總討論。」