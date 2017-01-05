日立慈善盃 曾雅妮首度揮桿

日立慈善盃菁英賽明開打，曾雅妮首度參賽，賽前與選手代表們一起合影。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／桃園報導〕連續舉辦9年的日立慈善盃女子菁英賽，今年終於等到了球星曾雅妮首度參賽，她將從本週五起在桃園東方球場，與各國好手競逐今年的冠軍盃和250萬元首獎。

明起桃園東方球場開打

總獎金1000萬元的2017日立慈善盃女子菁英賽，週五至週日，在桃園東方球場舉行，這場比賽每年都是全球最早舉辦的女子職業賽事。

日立製作所台灣代表陳世鴻昨天在賽前記者會上表示，今年天氣狀況非常好，終於不必擔心比賽受影響。他也再次歡迎各國好手來台參賽，尤其很高興看到曾雅妮參加這場比賽，希望她能帶領台灣女將們把冠軍盃留下來。

妮妮籲球迷一起做公益

曾雅妮表示，以往這個時候都是LPGA球季前的訓練期，她都沒辦法回來參加。去年球季比較早結束，訓練的時程也提前，12月底回到台灣，準備投入這場比賽。

妮妮也不忘呼籲球迷，週五起到桃園東方球場觀戰，她表示，這場比賽看球又兼做公益，觀眾買票的金額，日立集團再加倍捐出去，幫助國內的社福機構照顧弱勢團體。

今年除曾雅妮參賽，4度奪冠泰國好手波南儂也重返東方球場一較高下，今年即將在美國LPGA拚戰的李旻、徐薇淩、程思嘉、錢珮芸，在日本LPGA的魏筠潔、蔡佩穎、姚宣榆、劉依貞，和赴美在IMG學院習球的張雅淳、陳靜慈等業餘好手也在參賽陣中。

主辦單位在比賽期間特別安排球迷接駁車，在國立體大體育館和林口長庚醫院設有乘車處，週日還增加捷運迴龍站1號出口，方便觀眾到場欣賞各國好手的球技。