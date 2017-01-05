找回愛打球的感覺 妮妮夢想不滅

曾雅妮追逐夢想的熱情不減，2017年希望找回自己喜歡打高爾夫的感覺。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／桃園報導〕結束去年LPGA球季之後，曾雅妮重新調整步伐，今年準備期往前移，心態也輕鬆許多，但對夢想的堅持妮妮絲毫沒有動搖。

準備期前移 心態輕鬆多

2016年球季無疑是令曾雅妮失望的1年，季初妮妮信心度極高，卻在比賽中一再失望而回，也讓她重新思考調整方向。妮妮很清楚，一切都是心理層面問題，只差球場上1個轉念，要讓自己更有自信，必須在平常生活小事慢慢開始做起。

曾雅妮說：「球季結束後很多人問我，對明年有什麼期待，說真的，這9年打下來，2017年是第10年，卻是我最沒期待的1年，但還是一樣堅持著我的夢想，希望能再贏得冠軍，在那之前要先在球場上找回以前那種很喜歡打球的感覺。」

妮妮指出，去年底因為球季比較早結束，季後的訓練提早準備，有更多時間回來參加這場比賽。季後這段時間她的訓練跟過去不太一樣，以前季後訓練都是一早就出門，練到天黑才回家。

利用日立盃 調整好心態

今年做的比以往少很多，想訓練才出門，想休息就早點回家，也會安排不同的活動放鬆自己，相對的沒有那麼大壓力。日立慈善盃這場比賽很重要，希望在LPGA開賽前讓自己整個心態都調整好。

打完日立慈善盃，曾雅妮將於1月9日赴美，調整1週之後，轉往巴哈馬展開新球季。