大帝抱病獨撐 不敵公牛爆衝三分

騎士詹姆斯（左）拉住公牛魏德的手，吞下犯規。（美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕趁你病，要你命！公牛昨至克利夫蘭市力挑東部龍頭騎士，趁著「三巨頭」洛夫、厄文休兵，詹姆斯又拖著感冒病體硬撐，終場106：94搶下2連勝，一向不擅長投外線的他們，更轟出本季新高13顆三分球，結束連32戰三分球都進不到10顆的難堪紀錄。

「大帝」詹姆斯昨感冒未癒抱病上場，仍貢獻31分、8籃板、7助攻，可惜騎士仍敗給公牛。（法新社）

上回作客「風城」芝加哥，騎士詹姆斯願賭服輸，遵照當初與公牛魏德的賭注，穿著捧得世界大賽金盃的MLB小熊隊服亮相，想不到比賽跟著漏氣吞敗，他憤而宣告拿總冠軍後的蜜月期已結束，眾將旋即繃緊神經，隨後15戰拿下13勝。

厄文、洛夫傷病休兵 詹姆斯砍31分

此役詹姆斯於主場再度碰上老冤家，無奈左右護法非傷即病，厄文因腿傷連續缺陣3場，洛夫則因食物中毒還在恢復，他儘管風寒未癒，賽前20分鐘仍決定出賽，獨挑大樑砍下31分、8籃板、7助攻。

「只要我還能走路，我就會上場。」詹姆斯霸氣表示，除非是教練命令自己坐板凳，否則在他的計畫裡頭，沒有高掛免戰牌這個選項。

公牛單場三分球不到10顆 停在連32戰

公牛明星控衛朗度因與教練理念牴觸仍跟高層談不攏，昨依舊坐冷板凳，但全隊反倒6人得分上雙，連在聯盟吊車尾的場均30.7%三分球命中率，此役都神奇地拉高至43.3%，他們先前已連續32戰沒有單場出現超過10顆三分球，遠遠高於第2名黃蜂、尼克、太陽等隊的6場。

靠著團體戰贏球，魏德沒忘記恭維熱火時代的老隊友，表示在他生涯當中，就屬詹姆斯跟前湖人球星布萊恩最難防守，他並表示，詹姆斯的球風跟魔術強森有些類似，但詹影響比賽勝負的方式，是他從沒見識過的。