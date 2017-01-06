柯瑞飆破30分 勇士已拿25連勝

柯瑞（上）單場拿30分以上的比賽，勇士已取得25連勝。（美聯社）

杜蘭特轟30分 攜手擊敗拓荒者

〔記者林宗偉／綜合報導〕聯盟戰績最佳的勇士，昨在甲骨文球場迎擊沒有里拉德在陣的拓荒者，上半場打得辛苦，靠著柯瑞及杜蘭特各自轟出35分、30分，終場才以125：117喜迎4連勝，而只要柯瑞單場拿30分以上，勇士已取得25連勝。

勇士近3季打完前35戰都至少拿30勝，寫下NBA紀錄，本季有杜蘭特助拳，場均可取得117.3分，火力更是3季以來最旺，季前不少專家質疑柯瑞球權可能被分散，但此役2人攜手狂轟65分，證明魚與熊掌有機會兼得。

杜蘭特（右）和柯瑞（中）昨合攻65分，帶領勇士擊敗拓荒者。（美聯社）

事實上，在前35戰中，當勇士4星柯瑞、K.湯普森、D.格林、杜蘭特同時登場，出手最多的是湯普森306次，杜、柯分別才288次及247次，難怪柯瑞會稱讚場均能砍全隊最高25.8分的杜蘭特，得分相當有效率。

不過，柯瑞昨出手全隊最多的25次，其中三分球13投5中，杜蘭特表示，就是希望柯瑞這樣打球，「投籃25次好像只是在說，嘿，我就靠這個過活，而且他這樣做，能讓大家跟著前進。」

此役勇士也飆進13顆三分球，值得一提的是，當他們單場投進10顆三分球以上，本季戰績是25勝1敗，唯一吞敗就是在對火箭的2度延長賽大戰。