才取消又被吹 魏少技術犯規上雙

魏斯布魯克（左二）扔球時不小心砸到裁判，吞下本季第10次技術犯規，忍不住抱頭懊惱喊冤。（法新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕近期得連3場客戰的雷霆，昨開拔至夏洛特，本季已拿下16次「大三元」的主將魏斯布魯克又繳出33分、15籃板、8助攻的高水準成績，無奈球隊仍以112：123遭黃蜂螫傷，他也因亂扔球砸到裁判，再吞下1次技術犯規。

NBA史上僅有「大O」羅柏森在1961-62年球季完成「場均大三元」成就，ESPN預估，已拿下16次大三元的魏少，還得締造41次壯舉才能追上傳奇，只是此役他賠了夫人又折兵，不僅輸球又沒拿「大三元」。

更無奈的是，魏少賽前才剛被聯盟取消2次技術犯規，昨他又在暫停時扔球砸到裁判，儘管他抱頭跳起示意並非故意，還在賽後致歉，仍吞下1次技術犯規，目前10次技術犯規在聯盟排第1，只要再6次就會被禁賽1場。

另一名未來有望成為「大三元製造機」的公鹿亞德托昆波，昨則成功當英雄，他不僅豪取27分、13籃板，外加4助攻，更在哨響前投進絕殺，率隊105：104賞給尼克6連敗，來自希臘的他賽後被家鄉球迷團團圍住，不過，他表示，多虧神助才能拿下這一勝。