籃網今拚止敗 無法託付豪小子

籃網今對戰溜馬，林書豪仍無法上場。（資料照，今日美國）

〔記者林宗偉／綜合報導〕籃網近期在林書豪傷退缺陣的3場比賽全輸球，美媒透露，由於接下來將進行背靠背作戰，為保護這名當家控衛，今天出征溜馬之戰豪小子同樣不會登場，預期將由菜鳥懷特海德繼續先發。

CBS體育指出，由於籃網飛往印地安那波利後，旋即又得回到東岸主場迎擊騎士，為了不讓林書豪在有機會歸隊下就先因舟車勞頓負擔太大，決定讓他再休息一場，明天對騎士賽前還會進行一次評估。

林書豪的先發位置預計續由菜鳥懷特海德頂上，板凳支援的將會是佛伊、汀維迪，去年第42順位被選進的懷特海德，逐漸打出身手，不但助攻數居新秀排名第3，阻攻數也在菜鳥中排名第4。

總教練亞特金森說：「我很興奮看見懷特海德的成長，開季第1週時，我還在想這個孩子準備好了嗎？現在把他丟在場上，我們都感到很放心。」