大王「薪」紀錄 打擊3悍將嘆「薪」酸

〔記者羅志朋／台北報導〕打職棒不到2年，23歲的「大王」王柏融月薪就達50萬，讓黃忠義、張泰山、潘武雄頗有生不逢時的感嘆，3名打擊悍將生涯最高月薪都不到40萬，「薪」情差很大。

黃忠義生涯締造千安百轟百盜紀錄，最高月薪僅35萬，平均月薪22.2萬。（資料照，記者劉信德攝）

黃忠義千安百轟百盜 平均月薪僅22.2萬

前天Lamigo桃猿公布王柏融5年新約，每年保障月薪50萬，若達球團規定出賽和打擊成績門檻，2020、21年月薪分別為55萬、60萬，最高總值3180萬，成為中職史上最年輕50萬俱樂部成員。若5年合約走完，王柏融生涯最多可領3340萬，平均月薪44萬。

統一獅潘武雄是近代中職代表性強力左打，最高月薪僅37萬，平均月薪26.8萬。（記者張嘉明攝）

潘武雄最高月薪37萬

相較之下，黃忠義、張泰山、潘武雄顯得有些「薪」酸。黃忠義生涯締造千安百轟百盜紀錄，國手資歷豐富，最高月薪僅35萬，平均月薪22.2萬；張泰山生涯累積289轟、2134安、1338打點，都居中職史上第一，最高月薪只有38萬，平均月薪25.4萬；潘武雄是近代中職代表性強力左打，最高月薪僅37萬，平均月薪26.8萬。

「坦白說，看到王柏融薪水，我嚇一跳，原以為30萬就很多了。」黃忠義說，Lamigo球團評估王柏融有市場價值，可以吸引球迷進場和企業贊助，並成為林智勝和陳金鋒後新一代看板人物，才會開出5年大約，「現在職棒比的不只場上技術，還有商業模式。」

黃忠義表示，王柏融簽下大約，考驗才正要開始，因為很多眼光注視著他，認為打好是應該的，十足考驗抗壓力，如何化壓力為動力，是王柏融接下來需面對的課題；「另一方面也給年輕選手目標，只要打出好成績，就有機會像王柏融一樣得到好的待遇。」

看到王柏融收下大合約，張泰山認為，時空背景不同，他和王柏融薪資待遇無法相提並論，球團願意給球員高薪，這是好事。相對的，職棒環境必須不斷進步，吸引更多球迷進場，把市場的餅做大，才能提升球員薪資，打球更賣力；如果球團收益和球員薪資無法平衡，對職棒發展並不利。

張泰山生涯累積289轟、2134安、1338打點，都居中職史上第一，最高月薪只有38萬，平均月薪25.4萬。（資料照，記者張忠義攝）

張泰山叮嚀球員要理財

張泰山打20年職棒，光年薪就累積6100萬，不過泰山說，球員時期每年要繳百萬稅額，加上資助家人，實際收入沒有外界想像這麼多。他建議現役職棒球員要有理財存錢觀念，退役後才不會驚覺一無所有。