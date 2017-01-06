「薪」奇！7非旅外球員晉升「50萬男」

林智勝去年轉戰中信兄弟，月薪突破50萬關卡達60萬，今年更一舉衝到120萬，成為中職史上單季最高薪球員。（資料照，記者陳志曲攝）

大王、恰恰、大師兄 締造3大「薪」現象

〔記者羅志朋／台北報導〕2017年中職出現許多「薪」現象，包括「大王」王柏融晉升50萬俱樂部，史上最年輕，「大師兄」林智勝月薪衝上歷史新高的120萬，「恰恰」彭政閔有機會成為中職史上年過40最高薪球員。

今年王柏融月薪50萬，年僅23歲、打職棒不到2年的他，是中職史上沒有旅外經驗，月薪最快達到50萬的純本土球員。過去中職「最速50萬男」是林益全，28歲、打職棒第6年拿到50萬月薪。

林智勝在La new熊、Lamigo桃猿拚戰12年，最高月薪僅43萬，和王柏融相較顯得「薪」情鬱卒，直到去年透過自由球員制度轉戰中信兄弟，林智勝月薪才首度突破50萬關卡，達60萬，今年更一舉衝到120萬，成為中職史上單季最高薪球員。

彭政閔打職棒第10年，月薪才達到50萬，不過生涯最高月薪只有55萬，以他對兄弟和中職的貢獻，一般預估薪資待遇被低估。據悉兄弟開出平均月薪80-90萬的複數年約，如果成真，明年將滿40歲的彭政閔，月薪超過80萬，將寫下中職史上40歲以上最高薪紀錄，原紀錄為郭源治的月薪50萬。

另外，今年球季林智勝、周思齊、潘威倫、王柏融、林泓育月薪確定超過50萬，還沒完成談約的彭政閔、林益全也可望跟進，至少有7名沒有旅外經驗、晉升50萬俱樂部的純本土球員，將是中職新紀錄。