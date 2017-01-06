職棒環境起飛 造就「王」牌合約

職棒環境變好，使得王柏融月薪能有400%大調幅。（資料照，記者陳志曲攝）

「大王」王柏融月薪從10萬一口氣跳到50萬，引起震撼和討論，這個400%史無前例的漲幅，深究箇中原因，除了王柏融個人成績表現太傑出，更重要是環境使然，造就大王的「薪」傳奇。

首先，王柏融2015季中進中職，整體職棒環境向上起飛，球員邁向頂薪年代，桃猿先失去林智勝，陳金鋒隨後也離開，正需要培養新生代的指標球星接班，王柏融年輕、成績好，桃猿有充足預算投注在他身上。

神全奮鬥6年才變「50萬男」

對照生不逢時的上世代球星，可能打一輩子都觸碰不到50萬月薪的天花板，即便離大王最近的世代代表林益全，2012年大膽喊價爭取50萬月薪時，很多人都以為他獅子大開口，最終神全還是在奮鬥第6年達標，直到前天大王才改寫他的最速50萬男紀錄。

其次，中職曾經發生5次簽賭事件，每次職棒市場都受到嚴重打擊，重傷後球團總是希望球員共體時艱，忍辱負重，也因此壓低整體薪資水平，很多球星在身手巔峰時卻碰上低薪年代，時不我予。林益全2009年摘新人王等5大獎，那年也是中職最近一次受簽賭戕害，之後整體薪資才緩步上升，加上旅外球星歸來、經紀人介入和複數年合約引領風潮，這幾年薪資才不斷推高，神全去年爬上純本土薪一哥。

最後，大聯盟有完善的薪資仲裁制度，一般球員都在6年年資之後取得自由球員資格，身價才會暴漲；除非成績突出的年輕球員，球團為避免薪資仲裁，才會提前調薪，如同當年在洋基如日中天的王建民，受益於超級二年級生條款，經薪資仲裁後，年薪倍增。中職雖有薪資仲裁制度，但聊備一格，球員值多少錢，其實就看球團如何認定，給多少，雙方各取所需，談好就拍板，所以才會有23歲、1.5年年資的大王就有高達400%的「帝王」級調幅。（記者黃照敦）