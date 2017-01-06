「主場」搶面子 璞園想「桃」首勝

璞園久未嘗「連勝滋味」，洋將戴維斯的表現，攸關球隊能否搶勝。（資料照，記者林正堃攝）

今對台銀 盼嚐連勝滋味

〔記者林岳甫／台北報導〕本季僅連勝1次的璞園，今將遇到近兩次對戰都落敗的台銀，總教練麥班達希望能在主場挑戰暌違已久的連勝。

璞園去年11月25日、27日擊敗裕隆、金酒，收下二連勝，隨後遇上4連敗低潮，近期更陷入贏1場、輸1場的窘境。面對遲遲無緣連勝的狀況，總教練麥班達認為，主要輪替陣容較多年輕球員，當準備挑戰連勝時，就會出現專注度下滑的問題；他更自嘲表示，能不能連勝不重要，最起碼沒有連敗問題就好。

璞園過去將台銀當成勝利提款機，曾締造跨季24連勝的豐功偉業，本季卻兩次不敵台銀，但平均僅輸3分，凸顯關鍵時刻總缺少一口氣，麥班達表示，「我覺得防守問題不大，但進攻總是有一搭沒一搭。」

麥總期待本土新秀接棒

璞園洋將戴維斯兩次面對台銀，場均繳出17.5分與13.5籃板，但台銀的奈維爾也有21.5分、16.5籃板，等於雙方績效相互抵銷，想贏台銀就得靠本土球員挺身而出才行。麥班達認為，施晉堯近期代打控衛表現不錯，射手李啟瑋、新秀吳家駿需要再進步，進攻得更穩定，並強調這兩位的成長幅度，對球隊戰績將有一定的影響。

璞園首次以「桃園璞園」之名前往中原體育館出賽，等同握有主場優勢，麥班達透露，這週球員練球都很亢奮，躍躍欲試想在主場搶勝，自己當然也期待率隊在此取勝。

今日是SBL首度前往大桃園地區進行例行賽，首場於晚間6點登場，由上季冠軍台啤迎戰爐主金酒，雙方近來對戰皆是台啤佔上風，已締造跨季7連勝佳績。