SBL今首度進軍桃園 3天門票搶光

中原大學體育館耗資近百萬元整理，今天將首度迎來SBL例行賽。 （籃協提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕SBL今起一連三天於中原大學體育館進行例行賽，也是台灣籃球最高殿堂首度進駐大桃園地區，為了打造合適場地，桃園市政府已斥資近百萬整理場館。

斥資百萬整修中原場館

桃園市政府去年10月冠名贊助璞園籃球隊，籃協便決定將本季第9週、10週例行賽移師桃園舉行；為了迎接球賽到來，體育局特地將中原體育館燈光、地板與籃架全部更新。

200位學生憑證免費入場

放眼中壢地區各大專院校場館，僅中原體育館較適合舉辦比賽，但場館僅能容納約1000人，本週3天門票已全部售完，比賽當天現場將不售票；今日的「籃球推廣日」活動，將限額200位學生憑證免費入場。

籃協秘書長李一中表示，為了球迷安全，屆時一定會嚴格控管入場人數。另外，桃園市體育局正積極翻新可容納1萬5000人的桃園巨蛋，李一中強調，只要巨蛋符合舉辦賽事的規格，未來就會在此舉辦比賽。