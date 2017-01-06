我經典賽「王」牌 郭總︰等他到最後

台灣隊總教練郭泰源表示會等王建民到最後。（資料照）

〔記者吳清正／台中報導〕經典賽台灣隊總教練郭泰源昨表示，預定在前往澳洲移地訓練之前就會決定28人正選名單，如果屆時王建民仍未決定是否參賽，還是會等他到最後。

王建民還沒有決定要不要打經典賽。（資料照，路透）

王建民前天返美時表示，還沒有決定要不要打經典賽，會繼續和郭泰源討論。郭泰源對此表示，提交28人正選名單後，還可以再換人，既然王建民沒說不參加經典賽，會等他到最後。

移訓前決定28人名單

經典賽規定在2月6日提交28人名單，台灣隊則將於2月4日前往澳洲移地訓練。郭泰源表示，應該會在去澳洲之前決定28人名單，不過，目前集訓剛進入技術訓練沒多久，對於人選還沒有任何想法。

台灣隊預定帶32名球員前往澳洲，屆時將會有不少未入選28人名單的球員參加移地訓練。郭泰源表示，名單到經典賽開打前都可以更換，希望不論是入選或沒有入選28人名單的球員，都能在移地訓練和熱身賽好好表現。

換人以集訓球員為主

生涯首度獲邀參加大聯盟春訓的海盜隊捕手張進德，去年12月底曾表示有意願參加經典賽，但現階段必須以春訓為主，若到時候球隊同意他參賽，希望能加入台灣隊。而對於是否可能在經典賽開打前換上張進德、胡智為、王維中、曾仁和等旅美球員，郭泰源表示，因為沒辦法看到他們訓練的狀況，要換人是很大的賭注，除非能確實掌握他們的狀況，否則換人也會以參加集訓的球員為主。