范登赫克入荷 軟銀洋投恐戰台

南韓重砲姜正浩（右）因季後酒駕遭逮，被南韓國家隊除名，無緣本屆經典賽。（資料照，路透）

〔記者林子翔／綜合報導〕世界棒球經典賽3月開打，台灣隊與荷蘭、南韓、以色列預賽同組。曾在日職創下跨季14連勝的軟銀隊荷蘭洋投范登赫克（Rick van den Hurk），決定加入荷蘭隊，若先發對台灣隊，這場晉級關鍵戰，台灣隊將有苦戰，必須儘早情蒐這號人物。

軟銀隊洋投范登赫克決定加入荷蘭隊，經典賽可能先發對台灣隊。 （資料照，路透）

創日職初登板跨季14連勝

范登赫克打過美國職棒馬林魚隊、金鶯隊、海盜隊，也曾在南韓三星獅打過球，2015年來到軟銀隊，范登赫克繳出9勝0敗、防禦率2.52的成績；去年開季5連勝，創下跨季14連勝，打破日職初登板後連續勝投的紀錄，最後寫下7勝3敗、防禦率3.84的成績。

范登赫克身高198公分，去年最快球速有153公里，變化球最慢有89公里，速差達64公里；球種以速球為主，搭配滑球、曲球、變速球、指叉球，其中奪三振最多的是直球，其次為曲球。

范登赫克曾在2009年代表荷蘭隊參加世界棒球經典賽，如今二度披上國家隊戰袍，他表示，目標就是放在打進前四強。

上屆砲轟郭泓志 姜正浩酒駕被除名

至於目前效力大聯盟海盜隊的南韓籍重砲姜正浩，因季後酒駕遭逮，除可能面臨刑事責任外，也將從南韓國家隊中除名。

姜正浩曾於2013年經典賽，在洲際球場從郭泓志手中敲出逆轉2分全壘打。