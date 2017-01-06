陳鴻文斷開心魔 甩肉再出發

陳鴻文昨加入經典賽台灣隊集訓，期待在台灣隊重新出發。 （記者吳清正攝）

〔記者吳清正／台中報導〕中信兄弟終結者陳鴻文昨加入經典賽台灣隊集訓，經過去年總冠軍賽的震撼教育，他季後加強自主訓練，也期待在台灣隊重新出發。

陳鴻文去年拿下救援王，不過他表示，有很多比賽的投球內容並沒有達到自己的要求，尤其是總冠軍賽沒有投好，更像是受到很大的震撼，深感自己狀況不好，之前才會婉拒參加經典賽。

陳鴻文表示，季後加強自主訓練，每當很累的時候，就會想起去年總冠軍賽，告訴自己一定要撐下去，把自己準備得更好，也成功減重5公斤。

陳鴻文說，這段時間，很多教練和林智勝等隊友都一再鼓勵他，台灣隊總教練郭泰源也告訴他，要開開心心打球，所以決定拋開負面想法，加入台灣隊好好訓練，希望今年有不一樣的表現。

陳鴻文曾參加2013年經典賽，他表示，當時狀況很好，也很有自信，去年整個狀態就差很多，但打球就是會有高低起伏，現在把自己歸零，很開心能和這麼多好選手一起練球，要把身心狀況都一步一步提升起來。