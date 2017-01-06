陳冠宇兩度牛棚 進度搶第1

郭俊麟胸肌拉傷已好很多。（資料照）

〔記者吳清正／台中報導〕羅德隊陳冠宇積極備戰新球季和經典賽，已投過兩次牛棚，進度超前其他參加台灣隊集訓的投手。

陳冠宇已投過兩次牛棚，進度超前其他隊友。（資料照）

陳冠宇兩次牛棚還在捕手站著接球的階段，各投3、40球。他表示，預計1月中開始捕手蹲著接球的正式牛棚，在1月底返日參加羅德開訓前，調整到最佳狀態。

備戰新球季和經典賽

陳冠宇去年只在一軍出賽7場，戰績1勝1敗，防禦率4.01。他表示，去年沒有投好，很感謝球隊再給他一次機會，今年是很關鍵的一年，必須投出好成績，否則會很危險。

陳冠宇表示，去年秋訓時，投手教練落合英二問他是否要打經典賽，他告訴教練，還沒有確定是否入選台灣隊，若能入選，他很想參賽，教練也鼓勵他在不同層級的比賽好好磨練自己。

郭俊麟胸肌拉傷快好了

陳冠宇的麻吉、西武郭俊麟因秋訓時右大胸肌拉傷，目前還在傳接球階段。郭俊麟表示，身體狀況已好很多，預定1月20日開始牛棚，若調整進度順利，應可在2月4日起澳洲移地訓練的熱身賽登板；不過，是否參加澳洲移訓，還要看球團決定。