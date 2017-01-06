3嫩投的偶像 都是嘟嘟啦

參加台灣隊集訓的業餘投手吳俊杰（左起）、許凱翔和吳丞哲，很開心能見到偶像潘威倫。（記者吳清正攝）

〔記者吳清正／台中報導〕獲推薦參加經典賽台灣隊集訓的3名業餘投手吳俊杰、許凱翔和吳丞哲，對於有這個機會都嚇了一跳，最開心的則是見到共同的偶像、統一獅「嘟嘟」潘威倫。

吳丞哲和許凱翔都說，雖然之前就知道世大運總教練郭李建夫推薦他們參加台灣隊集訓，但接到通知時還是嚇了一大跳，沒想到真的有這個機會。

吳俊杰表示，第一天參加練球時，非常興奮和緊張，因為台灣隊有很多以前只在電視上看過的大前輩，尤其潘威倫更是他們共同的偶像，非常欣賞他投球的霸氣和穩定性，不過，還不敢去跟他打招呼，希望熟一點之後，可向嘟嘟和其他前輩請教很多事情。