經典賽國手失能 最高賠1600萬

羅嘉仁參加12強賽受傷，上季休兵每月可獲50萬元理賠金。（資料照）

〔記者郭羿婕／台北報導〕經典賽3月開打，台灣隊球員保險已大致敲定，理賠金額上限高於前年底世界12強賽，但也因12強賽有投手羅嘉仁申請理賠，此次整體保費可能增加兩倍以上，約從200萬元漲為400萬元，由體育署支付。

羅嘉仁因參加12強賽受傷，導致去年整季報銷，球季中每月可獲50萬元理賠金；今年經典賽台灣隊保單仍由明台產物保險負責，在永久失能理賠部分，由12強賽的1200萬元提升至最高1600萬元。

暫時失能險則是最低理賠20萬元、最高增至70萬元，依選手合約所定薪資額度按月給付，最多給付兩年。另外，醫療險也從50萬元增加為70萬元。