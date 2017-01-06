陳信安足球學校 引進切爾西教學

陳信安（右）創辦的足球學校，宣布引進香港切爾西足球學校訓練課程。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣唯一擁有亞足聯職業教練證的足球教練陳信安，昨宣布在他創立的足球學校引進香港切爾西足球學校訓練課程，盼能為台灣培養更多明日之星。

切爾西是英格蘭超級聯賽的豪門球隊，旗下完整的青訓系統更是聞名全球，並在中國、香港、印尼、日本、馬來西亞、新加坡、泰國等亞洲國家設立足球學校。

有鑑於台灣足球基層環境不佳，陳信安決定和香港切爾西分校合作，希望招募到足球種子均能接受切爾西的教案訓練，透過雙方長期合作，為國內足壇注入活水。

陳信安表示，屆時選出的菁英種子選手，能在各項訓練中與足球結合，利用足球做體能、練技術，並灌輸「快樂踢球」理念至每位球員身上。

訓練課程分為U11、U13、U15梯隊，預計共招募60位種子選手，甄選會將在20、22日於大佳河濱公園的迎風球場進行，測試項目包括敏捷度、盤球速度、傳球、射門與4對4的小組對抗賽。