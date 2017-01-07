客場只拿過1勝 爐主籃網等傷「豪」

林書豪自上月27日受傷缺陣後，籃網4戰全敗，今能否上場對戰東部霸主騎士，賽前才能確定。（資料照，法新社）

踢館14連敗 缺豪已4連敗

〔記者林岳甫／綜合報導〕籃網昨前往溜馬主場作客，完全守不住對方3大將喬治、M.透納與提格，以109：121落敗，慘吞客場14連敗，陣中大將林書豪於上個月27日受傷後，至今缺席的4戰，籃網全數吞敗。

溜馬20歲潛力長人M.透納攻下25分外帶15籃板、5阻攻，成為近30年來，第4位於20歲繳出此數據的好手，另3位是名人堂球星歐尼爾、灰狼湯斯與鵜鶘戴維斯；一哥喬治有26分進帳，主控提格則有21分與15助攻。

籃網此役共6人得分上雙，板凳出發的漢米爾頓貢獻16分、汀維迪則有13分進帳，未來兩人若能持續拿出穩定表現，可望為球隊增添可用之兵，主帥亞特金森認為，板凳球員表現都不錯，但想在客場贏球，要打得更出色才行。

客場戰績倒數排行榜，籃網居聯盟最差

曾贏太陽 客場勝率不到1成

籃網本季始終無法解決「重攻輕守」毛病，場均失分114.2分與客場失分116.9分，皆為聯盟最差，導致客場戰績慘不忍睹，至今只在去年11月13日於客場戰勝太陽，目前勝率連1成都不到。

籃網戰績8勝26敗，落後倒數第2七六人已有1場半勝差，今回主場「背靠背」碰上東部龍頭騎士，短期間想擺脫聯盟爐主恐有難度，至於因傷缺陣4場的林書豪則會在賽前重新檢查傷勢，評估能否於今日重返戰場，並率隊走出低潮。