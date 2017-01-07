雙士吸票機 祖國瘋挺帕丘利亞

勇士中鋒帕丘利亞（右一）在喬治亞國人相挺下，明星賽票數暫居西部第2。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕NBA昨公佈本季明星賽第一階段票選結果，騎士一哥「大帝」詹姆斯票數高居所有球員之冠，暫居「人氣王」寶座；最大黑馬則是暫列西部前場第2高票的勇士中鋒帕丘利亞，林書豪則排東部後場第8。

騎士與勇士分居東、西部龍頭，好成績也讓他們成為最具人氣的球隊。騎士「三巨頭」詹姆斯、厄文與洛夫皆在先發名單中；勇士杜蘭特、柯瑞則高居西部前2。

明星賽首波票選結果

西部後場競爭最激烈，柯瑞暫以523597票領先，火箭一哥哈登以519446票緊追在後，至於排行第3的雷霆魏斯布魯克也有501652票，屆時鐵定有一人無法贏得明星賽先發，成為遺珠之憾。

來自喬治亞共和國的帕丘利亞，在國人熱情相挺下，人氣絲毫不輸正牌大咖球星，首波票數為439675票，勝過馬刺雷納德、鵜鶘戴維斯，上季他也僅差14227票就能成為西部先發球員。

不過，本季已修改明星賽票選規則，從過往由球迷選出最終先發名單，改成球迷選票佔50％，媒體與球員各佔25％，帕丘利亞最終可能會再次與先發資格失之交臂。